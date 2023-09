Cet évènement est passé Exposition “R.L. Stevenson, une destinée entre voyage et écriture” et Conférence “Trésors cachés, trésors chassés” par Michel Legros Le Prieuré Grez-sur-Loing Catégories d’Évènement: Grez-sur-Loing

Exposition "R.L. Stevenson, une destinée entre voyage et écriture" et Conférence "Trésors cachés, trésors chassés" par Michel Legros
16 et 17 septembre
Le Prieuré
Grez-sur-Loing

L'écrivain écossais Robert Louis Stevenson a séjourné plusieurs fois à Grez grâce à son cousin, le peintre Bob Stevenson, à partir de 1875. Il y découvre sa colonie artistique étrangère et fait de multiples rencontres dont son épouse, l'américaine Fanny Osbourne.

Conférence le dimanche 17 septembre à 17h "Trésors cachés, trésors chassés" par Michel Legros

Le Prieuré
86 Rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing

