Le Prieuré de Saint-Céols AOC MENETOU-SALON Le Prieuré de Saint-Céols Saint-Céols, 30 juin 2023, Saint-Céols.

Saint-Céols,Cher

A mi-chemin entre Sancerre et Bourges, le Prieuré se trouve dans le petit village de Saint-Céols. Nous cultivons des vignes dans l’appellation Menetou-Salon reconnue pour ses vins blanc secs et tendus et ses vins rouge fruité et soyeux..

Le Prieuré de Saint-Céols

Saint-Céols 18220 Cher Centre-Val de Loire



Halfway between Sancerre and Bourges, the Priory is located in the small village of Saint-Céols. We cultivate vines in the Menetou-Salon appellation, known for its dry and tense white wines and its fruity and silky red wines.

A medio camino entre Sancerre y Bourges, el Priorato se encuentra en el pequeño pueblo de Saint-Céols. Cultivamos viñedos en la denominación Menetou-Salon, conocida por sus vinos blancos secos y tersos y sus tintos afrutados y sedosos.

Auf halbem Weg zwischen Sancerre und Bourges befindet sich das Priorat in dem kleinen Dorf Saint-Céols. Wir bewirtschaften Weinberge in der Appellation Menetou-Salon, die für ihre trockenen und straffen Weißweine und ihre fruchtigen und seidigen Rotweine bekannt ist.

