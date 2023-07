Visite libre du prieuré de Lurcy-le-Bourg Le Prieuré de Lurcy-le-Bourg Lurcy-le-Bourg Catégories d’Évènement: Lurcy-le-Bourg

Visite libre du prieuré de Lurcy-le-Bourg

16 et 17 septembre

Entrée libre

Situé à l'est de l'église en direction de Saint-Saulge et bordé par la Petite Nièvre, ce petit monastère bénédictin fondé à la fin XIe siècle par Hugues de Lurcy, était rattaché dans les premiers temps à celui de la Charité-sur-Loire.

Le Prieuré de Lurcy-le-Bourg
Lurcy le Bourg – Nièvre
Lurcy-le-Bourg 58700
La Maison Blanche
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

Maison forte de XVIème siècle.

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

