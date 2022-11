Exposition Rozoy’Art au Pressoir Le pressoir, 12 novembre 2022, Rozoy-le-vieil.

Exposition Rozoy’Art au Pressoir 12 novembre 2022 – 15 janvier 2023 Le pressoir

Voir https://www.rozoy-art.com/

Exposition Rozoy’Art au Pressoir

Le pressoir Rozoy-le-vieil Rozoy-le-vieil

L’Association Rozoy’Art présente sa nouvelle exposition d’art du samedi 12 novembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023 au Pressoir de Rozoy-le-Vieil. Seront présents Stéphanie Clément et ses dessins au pastel sec, Norbert Daems et ses sculptures en métal et Francis Verhnet et ses photographies « Jazz in Marciac ».

Ouverture : samedis et dimanches de 15 h à 18 h (fermeture week-ends de Noël et Jour de l’An). Entrée libre.

Ouvertures les samedis et dimanches de 15 h à 18 h.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T14:00:00+01:00

2023-01-15T17:00:00+01:00

rozoy’art