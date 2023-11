Magie avec Gianfranco Le Pressoir Confignon Catégorie d’Évènement: Confignon Magie avec Gianfranco Le Pressoir Confignon, 3 mars 2024, Confignon. Magie avec Gianfranco Dimanche 3 mars 2024, 11h00, 15h00 Le Pressoir CHF 10.00 Un événement époustouflant à ne pas manquer dimanche 3 mars 2024 au Pressoir à 11h et 15h.

Un spectacle enchanteur pour toute la famille, conseillé dès 3 ans.

oûter offert par la Mairie et tout de magie proposé au public.

Ouverture des portes 30 minutes avant chaque représentation. Le Pressoir Promenade des Rêveries 2 Confignon 1232 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T11:45:00+01:00

2024-03-03T11:00:00+01:00 – 2024-03-03T11:45:00+01:00

2024-03-03T15:00:00+01:00 – 2024-03-03T15:45:00+01:00

