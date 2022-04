Le Presque Festival Place Ronde Lille Catégories d’évènement: Lille

Au programme de la 2ème édition Du 25 mars au 23 avril : Virginie Gallois & Lesley Plumey Exposition « Extraits » Place Ronde – Vernissage le 25 mars Vendredi 8 avril : François Boucq à partir de 18h00 Place Ronde (sur réservation uniquement) Samedi 9 avril : Samira El Ayachi à partir de 15h00 Place Ronde Mardi 12 avril : Olivier Liron à partir de 18h30 Place Ronde Mercredi 13 avril : Mario Alonso à partir de 18h30 Médiathèque de la Madeleine Jeudi 14 avril : David Dufresne à partir de 18h30 Place Ronde Vendredi 15 avril : Rachid Benzine à partir de 18h30 Place Ronde Samedi 16 avril : Eric Poindron à partir de 15h00 Place Ronde Mardi 19 avril : Nathalie Azoulai à partir de 18h30 Place Ronde Mercredi 20 avril : Aude Cirier et les éditions Quarto (Gallimard)à partir de 18h00 Place Ronde Jeudi 21 avril : Karine Tuil à partir de 16h30 Médiathèque Jean Levy, Lille Vendredi 22 avril : Stefan Hertmans à partir de 18h30 Médiathèque de la Madeleine Samedi 23 avril : Valérie Tong Cuong à partir de 15h00 Place Ronde Les lieux du festival : Place Ronde 8 place de Strasbourg – Lille Médiathèque 72 rue Gambetta – La Madeleine Médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle – Lille

Entrée libre – Réservation uniquement pour la rencontre du 8 avril 2022 par mail place-ronde@orange.fr

Le Presque festival de Place Ronde c’est redonner des couleurs, du souffle à la vie au travers du roman, éclairer l’actualité, discuter, débattre avec des auteurs venus à la rencontre des lecteurs. Place Ronde 8 place de strasbourg 59800 lille Lille Lille-Centre Nord

