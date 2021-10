Le présent qui déborde La Comédie de Genève, 8 décembre 2021, Genève.

Le présent qui déborde

du mercredi 8 décembre au dimanche 12 décembre à La Comédie de Genève

Le présent qui déborde est une odyssée, celle de ces femmes et ces hommes, de ces enfants, qui traversent les frontières à la recherche d’un endroit sûr, un endroit pour survivre et recommencer leur vie. Christiane Jatahy est allée les filmer dans des lieux de passage, des camps de réfugiées et réfugiés, des lieux de transit, en Palestine, en Grèce, au Liban, en Centrafrique et au Brésil. Elle y a filmé les récits des Ulysse, Pénélope et Télémaque d’aujourd’hui. Cette fiction sur l’errance mêle théâtre et projection, chant homérique et histoire actuelle, pour rendre hommage à ces vies sans répit lancées sur les routes, à ces héros exilés, à celles et ceux que l’on arrache à leurs terres comme les arbres à leur souche. Christiane Jatahy aborde les frontières entre les genres et les gens non comme des séparations, mais comme l’occasion de construire des ponts esthétiques et humains. D’après L’Odyssée d’Homère Mise en scène, réalisation et dramaturgie Christiane Jatahy

De CHF 40.- à CHF 10.-

