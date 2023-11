Méli Mes Mots : Bientôt l’été Le Presbytère Marchésieux, 12 juin 2024, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Méli Mes mots d’histoires à partager en famille. La médiathèque et la Communauté de communes à écouter l’été qui arrive. Les enfants doivent être accompagnés. Un goûter clôture l’animation..

2024-06-12 15:30:00 fin : 2024-06-12 17:00:00. .

Le Presbytère

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Méli Mes mots stories to share with the whole family. The media library and the Communauté de communes to listen to as summer arrives. Children must be accompanied. A snack closes the activity.

Méli Mes mots cuentos para compartir en familia. La mediateca y la Communauté de communes le invitan a escuchar el verano que se avecina. Los niños deben ir acompañados. Una merienda cierra la actividad.

Méli Mes mots d’histoires à partager en famille. Die Mediathek und die Communauté de communes à écouter l’été qui arrive. Die Kinder müssen begleitet werden. Ein Imbiss schließt die Animation ab.

