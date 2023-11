Méli Mes Mots : Le 1er oeuf de Pâques Le Presbytère Marchésieux, 27 mars 2024, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Des histoires animées à découvrir en famille, c’est le rendez-vous mensuel de la médiathèque de Marchésieux et du service culturel de la Communauté de communes. Les enfants doivent être accompagnés. L’animation est suivie d’un petit goûter..

2024-03-27 15:30:00 fin : 2024-03-27 17:00:00. .

Le Presbytère

Marchésieux 50190 Manche Normandie



The Marchésieux media library and the Communauté de communes’ cultural department offer a monthly program of animated stories for the whole family to enjoy. Children must be accompanied. A snack is served afterwards.

La biblioteca multimedia Marchésieux y el departamento cultural de la Communauté de communes organizan mensualmente un programa de cuentos animados para toda la familia. Los niños deben ir acompañados. Después se servirá un tentempié.

Animierte Geschichten für die ganze Familie – das ist der monatliche Treffpunkt der Mediathek von Marchésieux und der Kulturabteilung der Communauté de communes. Die Kinder müssen begleitet werden. Im Anschluss an die Animation gibt es einen kleinen Imbiss.

Mise à jour le 2023-11-21 par Côte Ouest Centre Manche