« Artistes, Architectes, Artisans d’Art: Croisons les regards » Le Presbytère Beaulieu, 13 octobre 2023, Beaulieu.

L’Agence pour le développement des métiers d’art et le Polinno en partenariat avec le CAUE de l’Ardèche ont le plaisir d’organiser une matinée pour favoriser la rencontre et des coopérations entre les architectes et les professionnels des métiers d’art.

Architectes et professionnels métiers d’art ont maintes raisons d’être amenés à travailler ensemble, mais dans les faits, les collaborations restent rares. Qu’est-ce qui explique cet état de fait ? Comment y remédier ? A partir de témoignages, nous tenterons d’identifier des freins et de trouver des pistes d’amélioration.

Voici le programme de la matinée:

9H00: Accueil

9h45: Projection d’une visite virtuelle de l’exposition –

Artistes, architectes et artisans. L’exposition Artistes, architectes et artisans au Musée des Beaux-Arts du Canada, étudie l’interaction entre les artistes,les architectes et les artisans ainsi que les critiques et les collectionneurs.

10h00: Témoignages

11h00: Echanges

Nous vous attendons nombreux afin de faire plus ample connaissance et d’échanger sur vos pratiques respectives.

Le Presbytère 178 rue de la mairie, 07460 beaulieu Beaulieu 07460 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

