LE PRÉNOM

LE PRÉNOM, 16 avril 2022, . LE PRÉNOM

2022-04-16 – 2022-04-16 Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa soeur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, il décide de révéler le prénom de leur futur enfant…

Que n’a t-il pas fait ?! Evénement : Le Prénom au 3T !! Un classique du genre à voir et à revoir, quelle fierté de vous le présenter et quel bonheur de le redécouvrir au théâtre !

Durée : 1h30 Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa soeur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, il décide de révéler le prénom de leur futur enfant…

Que n’a t-il pas fait ?! dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville