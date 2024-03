Le Prénom Théâtre Darius Milhaud Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 15h00 à 16h35

Le vendredi 29 mars 2024

de 21h00 à 22h35

Le vendredi 22 mars 2024

de 21h00 à 22h35

Le samedi 16 mars 2024

de 21h00 à 22h45

.Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Moins

de 12 ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Lors d’un dîner entre famille et amis, Vincent annonce le prénom de son futur fils. Le début d’une cascade d’événements entre piques verbales et révélations inattendues…

La

fameuse pièce « Le Prénom », jouée en 2010 par Patrick Bruel, Valérie

Benguigui, Guillaume de Tonquedec, Judith El Zein et Jean-Michel Dupuis, puis

adaptée au cinéma, est à nouveau jouée à Paris au Théâtre Darius Milhaud par

« Les Comédiens de l’Arche ». Cette pièce est un condensé de la vie :

un dîner apparemment anodin entre famille et amis où l’on déguste un buffet

marocain, une annonce qui met le feu aux poudres, des amis de longue date qui

ont suivi des voies opposées, une histoire familiale qui a favorisé certains

plus que d’autres, une réflexion sur le féminisme et l’amitié, sur les secrets

à garder ou à révéler, sur l’attention portée à l’autre, les préjugés et

l’égoïsme, sur la place de chacun en société…

Une

pièce très enlevée, très bien écrite, où on rit souvent des blagues et des

petits travers de chacun, jusqu’à ce que la vérité éclate et mette les

personnages à nu. Rien n’est jamais gratuit, pas de caricature ici, et le

réalisme de certaines scènes est troublant. On ressort du spectacle revigoré

par l’humour et la qualité des dialogues, leur finesse souvent, leur justesse

toujours, les oppositions qui font des étincelles, et le sentiment d’avoir

assisté à une vraie tranche de vie. Un excellent moment de théâtre et une pièce

pour tous publics qui fait quasiment partie aujourd’hui de la mémoire

collective.

———————————-

Informations pratiques :

Auteurs :

Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

Mise

en scène : Pascale Fayolle

Interprètes :

Laurent Alfandari, Milica Damjanovic, Jean Deglaire, Pierre-Yves Denonfoux,

Nicole Grimberg

Genre :

Comédie

Tout public (dès 10 ans)

Durée du spectacle : 1h35

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Contact : +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/le-pr%C3%A9nom/

Cie Les comédiens de l’Arche Le prénom