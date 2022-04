Le Prénom Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Le Prénom Poligny, 7 mai 2022, Poligny. Le Prénom Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

2022-05-07 – 2022-05-07 Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre

Poligny Jura Le Samedi 7 mai à 20h30 La troupe “Sur les Planches” vous propose Le Prénom, une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. Chaque année 800 000 naissances, 800 000 prénoms, 800 000 enguelades,

Venez rire avec nous ! Soirée au chapeau

Restauration sur place au profit des projets des enfants. +33 3 84 37 13 78 Le Samedi 7 mai à 20h30 La troupe “Sur les Planches” vous propose Le Prénom, une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. Chaque année 800 000 naissances, 800 000 prénoms, 800 000 enguelades,

Venez rire avec nous ! Soirée au chapeau

Restauration sur place au profit des projets des enfants. Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Ville Poligny lieuville Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Departement Jura

Poligny Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/

Le Prénom Poligny 2022-05-07 was last modified: by Le Prénom Poligny Poligny 7 mai 2022 Jura Poligny

Poligny Jura