LE PRENOM PELOUSSE PARADISE Ales, vendredi 1 mars 2024.

On ne devrait jamais révéler le prénom à ses proches avant que l’enfant soit là. Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.On ne devrait jamais révéler le prénom à ses proches avant que l’enfant soit là.Non par superstition mais parce qu’il s’ensuit toujours et invariablement une discussion acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos.

Tarif : 13.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 21:00

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30