Le Prénom Marseille 14e Arrondissement, 27 janvier 2023, Marseille 14e Arrondissement. Théâtre le Petit Merlan, 39 avenue du Merlan

2023-01-27 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04

EUR 10 On ne devrait jamais révéler le prénom à ses proches avant que l'enfant soit là.



En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on presse Vincent de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…



Mais quand on lui demande s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.



De Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière Retrouvez la pièce « Le Prénom » sur la scène du Théâtre Le Petit Merlan.

