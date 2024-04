Le prénom La Laurentia Orléanaise Orléans, samedi 15 juin 2024.

Le prénom Une comédie classique revisite les tensions familiales. Vincent, futur père, dévoile le prénom de son enfant lors d’un dîner chez sa sœur, déclenchant un chaos hilarant entre rancœurs et révélations. Samedi 15 juin, 21h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne/sur place : 6€

Début : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T21:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:00:00+02:00

Cette année, les élèves s’attaquent à une comédie bien connue ! La quarantaine fringante, légèrement imbu de sa personne, Vincent s’apprête à devenir père. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, son ami d’enfance et décide de révéler le prénom de leur futur enfant. Cette annonce provoque la consternation générale… et l’ambiance se délite au fil de la soirée. Rancœurs, petites humiliations mal digérées et grosses révélations remontent à la surface. Rires assurés !

Retrouvez nos troupes le samedi 15 juin de 21 heures à 23 heures.

Ouvertures 30 minutes avant : 20 heures 30.

Prix des places : 6€

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

comédies tensions familiales

Zigotastiques