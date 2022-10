« Le Prénom » Denguin Denguin Catégories d’évènement: Denguin

Pyrnes-Atlantiques

« Le Prénom » Denguin, 16 octobre 2022, Denguin. « Le Prénom »

Salle muti loisirs Denguin Pyrnes-Atlantiques

2022-10-16 16:30:00 – 2022-10-16 Denguin

Pyrnes-Atlantiques Denguin EUR 10 10 Pièce de Mathieu Laporte et Alexandre De La Patelière, jouée par la compagnie locale : « Du bruit dans la Saligue » Pièce de Mathieu Laporte et Alexandre De La Patelière, jouée par la compagnie locale : « Du bruit dans la Saligue » +33 6 15 37 47 41 du bruit dans la saligue

Denguin

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Denguin, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Denguin Adresse Salle muti loisirs Denguin Pyrnes-Atlantiques Ville Denguin lieuville Denguin Departement Pyrnes-Atlantiques

Denguin Denguin Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/denguin/

« Le Prénom » Denguin 2022-10-16 was last modified: by « Le Prénom » Denguin Denguin 16 octobre 2022 Denguin Pyrnes-Atlantiques Salle muti loisirs Denguin Pyrnes-Atlantiques

Denguin Pyrnes-Atlantiques