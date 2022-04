Le Premier Sexe, ou la grosse arnaque de la virilité Théâtre de la Reine Blanche Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 7 mai au samedi 11 juin à Théâtre de la Reine Blanche

Un homme offre le fruit de sa réflexion sur la masculinité et l’émancipation salutaire du carcan viriliste. C’est quoi être un mâle, un mec, un vrai ? Et les faux dans tout ça, on en fait quoi ? Le Premier Sexe ou la grosse arnaque de la virilité propose une version empirique au Deuxième Sexe de Beauvoir, interrogeant le mythe d’un genre et tout ce qu’il implique pour mieux s’en affranchir.

invitation pour les professionnels sur envoi de mail à mickaeldelis@yahoo.fr / passagescompagnie@gmail.com

Passages – Mickaël Délis Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris Paris

2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T20:20:00;2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T20:20:00;2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T20:20:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:20:00;2022-05-17T19:00:00 2022-05-17T20:20:00;2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T20:20:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T20:20:00;2022-05-24T19:00:00 2022-05-24T20:20:00;2022-05-26T19:00:00 2022-05-26T20:20:00;2022-05-28T19:00:00 2022-05-28T20:20:00;2022-05-31T19:00:00 2022-05-31T20:20:00;2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T20:20:00;2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T20:20:00;2022-06-07T19:00:00 2022-06-07T20:20:00;2022-06-11T19:00:00 2022-06-11T20:20:00

