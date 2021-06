LE PREMIER – (SAISON THEATRE DU FIL A PLOMB) Toulouse, 9 juin 2021-9 juin 2021, Toulouse.

LE PREMIER – (SAISON THEATRE DU FIL A PLOMB) 2021-06-09 21:00:00 – 2021-06-09 22:20:00 THEATRE LE FIL A PLOMB 30 Rue de la Chaîne

Toulouse Haute-Garonne

9 EUR 9 Cinq personnes font la queue, une seule première place : une pièce féroce et débridée dans laquelle tous les coups sont permis, où chacun peut se voir comme dans un miroir, tout de suite et sans fard. L’égoïsme en tête de file, toutes les règles de savoir-vivre seront progressivement transgressées et piétinées.

Auteur : Israël Horovitz

Mise en scène et adaptation : Giselle Grange

Interprétation : Murièle Modely, Jean-Michel Corvi, Bernard Meyer, Armand Reydet, Christophe Villain.

Facebook.com/compagniedelemotion

SPECTACLE AMATEUR – Compagnie La Réplique

Un reflet sans complaisance d’un monde où l’individualisme et l’égoïsme règnent sans partage.

Jouer une pièce d’Horovitz c’est osé, eux l’ont fait ! Pour la semaine amateur voilà une compagnie qui joue dans la cours des grands.

Durée : 1h20

SPECTACLE AMATEUR – Compagnie La Réplique

Un reflet sans complaisance d’un monde où l’individualisme et l’égoïsme règnent sans partage.

Jouer une pièce d’Horovitz c’est osé, eux l’ont fait ! Pour la semaine amateur voilà une compagnie qui joue dans la cours des grands.

Durée : 1h20

Cinq personnes font la queue, une seule première place : une pièce féroce et débridée dans laquelle tous les coups sont permis, où chacun peut se voir comme dans un miroir, tout de suite et sans fard. L’égoïsme en tête de file, toutes les règles de savoir-vivre seront progressivement transgressées et piétinées.

Auteur : Israël Horovitz

Mise en scène et adaptation : Giselle Grange

Interprétation : Murièle Modely, Jean-Michel Corvi, Bernard Meyer, Armand Reydet, Christophe Villain.

Facebook.com/compagniedelemotion