Le premier Lou Mercat de la saison annonce la Passem Arudy, samedi 13 avril 2024.

D’avril à octobre, chaque deuxième samedi du mois, le marché d’Arudy devient « Lou Mercat » commerçants ambulants, associations, artisans et producteurs locaux prendront place aux côtés des commerçants et producteurs habitués des marchés d’Arudy du mardi et samedi matin.

Le 1er Lou mercat de la saison annoncera et célèbrera la Passem course à pied en relais célébrant la langue locale qui traversera une partie du bas Ossau en nocturne les 2 et 3 mai. A cette occasion, musique, chants et danses animeront le marché ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13

Rue de l’Église

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@arudy.fr

L’événement Le premier Lou Mercat de la saison annonce la Passem Arudy a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées