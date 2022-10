Le Premier Homme

2022-11-18 – 2022-11-18 Accompagné par la violoniste Kimberley Beelmeon, Robin Renucci fait entendre le roman autobiographique d’Albert Camus, dans une adaptation d’Évelyne Loew.



« En somme, je vais parler de ceux que j’aimais », écrit Albert Camus dans une note pour Le Premier Homme. Le projet de ce roman auquel il travaillait au moment de sa mort était ambitieux. Il avait dit un jour que les écrivains « gardent l’espoir de retrouver les secrets d’un art universel qui, à force d’humilité et de maîtrise, ressusciterait enfin les personnages dans leur chair et dans leur durée ».

Il avait jeté les bases de ce qui serait le récit de l’enfance de son « premier homme ». Cette rédaction initiale a un caractère autobiographique qui aurait sûrement disparu dans la version définitive du roman. Mais c’est justement ce côté autobiographique qui est précieux aujourd’hui.

Après avoir lu ces pages, on voit apparaître les racines de ce qui fera la personnalité de Camus, sa sensibilité, la genèse de sa pensée, les raisons de son engagement. Pourquoi, toute sa vie, il aura voulu parler au nom de ceux à qui la parole est refusée.



À lire :

Albert Camus, Le Premier Homme, Folio/Gallimard, 2000.



Texte Albert Camus

Lecture Robin Renucci

Musique Kimberley Beelmeon

