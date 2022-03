Le premier festival d’humour itinérant Val de Virvée Val de Virvée Catégories d’évènement: Gironde

Val de Virvée

Le premier festival d’humour itinérant Val de Virvée, 2 avril 2022, Val de Virvée. Le premier festival d’humour itinérant Val de Virvée

2022-04-02 – 2022-04-02

Val de Virvée Gironde Val de Virvée 15 EUR Les habitants sont acteurs de leur festival : le premier festival d’humour itinérant.

3 humoristes professionnels vont vous présenter 30 minutes de leur spectacle mais avant, chaque spectacteur peut monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique pendant 5 mn.

Si vous aimez chanter, danser, faire rire ou émouvoir vos amis écrivez-nous pour vous inscrire à contact@artistfproductions.com

Artisans et commerçants locaux vous pouvez profiter de l’évènement pour faire la promotion de votre activité en parrainant le festival ou simplement vendre des places dans votre établissement, envoyez nous un mail. Les habitants sont acteurs de leur festival : le premier festival d’humour itinérant.

3 humoristes professionnels vont vous présenter 30 minutes de leur spectacle mais avant, chaque spectacteur peut monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique pendant 5 mn.

Si vous aimez chanter, danser, faire rire ou émouvoir vos amis écrivez-nous pour vous inscrire à contact@artistfproductions.com

Artisans et commerçants locaux vous pouvez profiter de l’évènement pour faire la promotion de votre activité en parrainant le festival ou simplement vendre des places dans votre établissement, envoyez nous un mail. Les habitants sont acteurs de leur festival : le premier festival d’humour itinérant.

3 humoristes professionnels vont vous présenter 30 minutes de leur spectacle mais avant, chaque spectacteur peut monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique pendant 5 mn.

Si vous aimez chanter, danser, faire rire ou émouvoir vos amis écrivez-nous pour vous inscrire à contact@artistfproductions.com

Artisans et commerçants locaux vous pouvez profiter de l’évènement pour faire la promotion de votre activité en parrainant le festival ou simplement vendre des places dans votre établissement, envoyez nous un mail. ArtisStF Productions

Val de Virvée

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Bourg Cubzaguais Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val de Virvée Autres Lieu Val de Virvée Adresse Ville Val de Virvée lieuville Val de Virvée Departement Gironde

Val de Virvée Val de Virvée Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-virvee/

Le premier festival d’humour itinérant Val de Virvée 2022-04-02 was last modified: by Le premier festival d’humour itinérant Val de Virvée Val de Virvée 2 avril 2022 Gironde Val de Virvée

Val de Virvée Gironde