Le premier dimanche du mois, c’est une occasion de découvrir le musée autrement et gratuitement… Avec : **-des Visites-flash du musée** À 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono. Elle vous offrira une vision générale et rapide, qui vous laissera ensuite le soin d’explorer par vous-même et à votre rythme les cinq Temps du musée. -**une visite “ZEN” à 10h** La pleine conscience s’invite au musée ! Envie de prendre la rentrée du bon pied ? La visite ZEN est une invitation à faire une pause – pour souffler, ralentir, observer, pour s’ouvrir à l’instant présent et ressentir pleinement les objets du musée. Elle prend son temps, se laisse bercer par un rythme lent et se concentre sur quelques objets des collections. Et, les prochaines fois, des escapes games, des conférences-spectacles… **Renseignements au 04 13 31 51 99 ou [info.museon@departement13.fr](mailto:info.museon@departement13.fr)**

Gratuit

Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



