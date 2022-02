LE PREMIER DIMANCHE , C’EST GRATUIT ! Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe Malicorne-sur-Sarthe À la découverte des décors, des formes et du savoir-faire des ateliers de Malicorne-sur-Sarthe. N’hésitez pas à venir en solo, en duo, en famille ou entre amis. Le premier dimanche, c’est gratuit ! espacefaience@wanadoo.fr +33 2 43 48 07 17 http://www.espacefaience.fr/ À la découverte des décors, des formes et du savoir-faire des ateliers de Malicorne-sur-Sarthe. N’hésitez pas à venir en solo, en duo, en famille ou entre amis. Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe

