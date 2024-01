CONCERT Le préau Vire, 18 février 2024, Vire.

CONCERT Dimanche 18 février 2024, 15h30 Le préau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T15:30:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:30:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00

Spectacle musical avec CIRCUS MUSICUS, l’Orchestre Universitaire Régional de Caen et l’Orchestre d’Harmonie de Vire.

Plus de 70 musiciens et une troupe professionnelle du cirque.

Tarif plein : 7,00 euros

Tarif réduit : 5,00 euros

Réservation conseillée sur Helloasso (Voir le lien URL billeterie ci-dessous)

https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-la-ville-de-vire/evenements/circus-musicus-la-musique-de-cirque-ca-n-existe-pas

ou Conservatoire de musique 2 rue des Cordeliers 14500 VIRE 02 31 66 36 46

Le préau Place Castel , 14500 Vire Vire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-la-ville-de-vire/evenements/circus-musicus-la-musique-de-cirque-ca-n-existe-pas »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-la-ville-de-vire/evenements/circus-musicus-la-musique-de-cirque-ca-n-existe-pas »}]