Ateliers de cuisine Le Préau Urville, 1 novembre 2023, Urville.

Urville,Calvados

L’association organise 2 ateliers cuisine avec le soutien de la Région Normandie.

Le Mercredi 1er Novembre pour les enfants de 10h30 a 12h, recette cupcake d’halloween chocolat-potimarron (20€)

Le Samedi 4 Novembre pour les adultes de 17h à 19h, recette velouté de cucurbitacées, crumble et mousse Camembert et moelleux noisettes, compoté de pomme poire et caramelde cidre (25€)

Nombre de places limité.

2023-11-01 17:00:00 fin : 2023-11-01 . .

Le Préau Rue du Pont Caudet

Urville 14190 Calvados Normandie



The association is organizing 2 cooking workshops with the support of the Normandy Region.

Wednesday November 1 from 10.30am to 12pm, Halloween chocolate-pumpkin cupcake recipe (20?)

Saturday November 4th for adults from 5pm to 7pm, cucurbit velouté recipe, Camembert crumble and mousse and hazelnut moelleux, apple-pear compote and cider caramel (25?)

Limited number of places

La asociación organiza 2 talleres de cocina con el apoyo de la Región de Normandía.

Miércoles 1 de noviembre para niños de 10.30 a 12.00 h, receta de magdalenas de chocolate y calabaza de Halloween (20?)

Sábado 4 de noviembre para adultos de 17:00 a 19:00 h, receta de velouté de cucurbitáceas, crumble y mousse de Camembert y moelleux de avellanas, compota de manzana y pera y caramelo de sidra (25?)

Número limitado de plazas

Der Verein organisiert mit Unterstützung der Region Normandie zwei Kochworkshops.

Am Mittwoch, den 1. November, für Kinder von 10.30 bis 12 Uhr, Rezept für einen Halloween-Cupcake aus Schokolade und Kürbis (20?)

Samstag, 4. November, für Erwachsene von 17.00 bis 19.00 Uhr, Rezept für Kürbissuppe, Streusel und Camembert-Mousse, Haselnusskuchen, Apfel-Birnen-Kompott und Apfelwein-Karamell (25?)

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité