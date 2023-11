Atelier culinaire Halloween Urville Le Préau Urville, 1 novembre 2023, Urville.

Urville,Calvados

Au menu : cuisine de cupcakes d’halloween chocolat potimarron, découverte des produits normands et de saison pour cuisiner des petites douceurs !.

2023-11-01 10:30:00 fin : 2023-11-01 12:00:00. .

Le Préau Rue du Pont Caudet

Urville 14190 Calvados Normandie



On the menu: cooking Halloween chocolate pumpkin cupcakes, discovering Normandy and seasonal produce to make sweet treats!

En el menú: cocinar magdalenas de calabaza y chocolate de Halloween, descubrir Normandía y los productos de temporada para hornear delicias dulces

Auf dem Menüplan: Backen von Halloween-Cupcakes aus Kürbis-Schokolade, Entdecken von normannischen und saisonalen Produkten, um kleine Leckereien zu backen!

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité