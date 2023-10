Animations Halloween à Urville Le Préau Urville Catégories d’Évènement: Calvados

Urville Animations Halloween à Urville Le Préau Urville, 31 octobre 2023, Urville. Urville,Calvados Au programme : danse, maquillage, concours de déguisements, tombola. Entrée famille : 5€ / adhérents gratuit..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Le Préau Rue du Pont Caudet

Urville 14190 Calvados Normandie



On the program: dancing, face painting, masquerade costume competition, tombola. Family admission: 5? / members free. En el programa: baile, pintura de caras, concurso de disfraces, tómbola. Entrada familiar: 5? / socios gratis. Auf dem Programm: Tanz, Schminken, Kostümwettbewerb, Tombola. Familieneintritt: 5? / Mitglieder kostenlos. Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Urville Autres Lieu Le Préau Adresse Le Préau Rue du Pont Caudet Ville Urville Departement Calvados Lieu Ville Le Préau Urville latitude longitude 49.0266492;-0.2981065

Le Préau Urville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urville/