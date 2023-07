Votre enfance, toute une histoire ! Atelier d’écriture Le Préau Le Pré-Saint-Gervais, 16 septembre 2023, Le Pré-Saint-Gervais.

Votre enfance, toute une histoire ! Atelier d’écriture Samedi 16 septembre, 10h00 Le Préau Gratuit sur inscription : lara.navarro@lepreau93.fr

L’auteure Géraldine Barbe anime quatre ateliers d’écriture autour du souvenir d’enfance. Chaque participant apporte une photo de lui enfant.

ateliers d’écriture les jeudi 21 et 28 septembre de 14h à 16h et les samedi 23 et 30 septembre de 10h à 12h

Le Préau 1 place Jean-Jaurès 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

