Tarn Une rencontre avec l’architecture écologique Le Pré Vert Rabastens, 14 octobre 2023, Rabastens. Une rencontre avec l’architecture écologique Samedi 14 octobre, 10h00 Le Pré Vert Gratuit. Entrée libre. Le Pré Vert, Tiers Lieux vivant du centre de Rabastens, abrite quatre agences d’architecture : ArchiLab (Glen Labigne), PM architecture&urbanisme (Paola Mastrolorenzo), OSCO Architecture (Laure Alberty) et THEM Architecture (Thibaut Frécon). Leurs architectures se veulent respectueuses de l’environnement, locales, répondant aux qualités et enjeux du territoire. Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion de communiquer sur leurs agences respectives et de sensibiliser le grand public à leur profession. « Architecture et transition écologique », thème de l’événement, sera l’occasion de parler de ces valeurs à défendre en architecture, mais aussi de l’évolution de la notion d’habiter à travers les matériaux biosourcés et la conception bioclimatique, pour habiter de manière intelligente. En face du marché hebdomadaire, ils vous recevront avec un café et répondront à vos questions, vos projets et votre curiosité. Le Pré Vert 54 promenade des lices, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 07 67 79 22 52. Un tiers-lieu dans l’ancien hôtel-restaurant abandonné du Pré Vert, au cœur de Rabastens, qui accueille les bureaux de nombreuses entreprises, des coworkers à la journée, ainsi que des événements artistiques et culturels tout au long de l’année. Idéalement situé, le Pré Vert est accessible à pied, en vélo, en bus, en train ou voiture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

