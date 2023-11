Boutique au Pré de Mély : Ho, Ho, Ho, Noël se prépare Le pré Mély Pierrefitte-es-bois Catégorie d’Évènement: Pierrefitte-es-bois Boutique au Pré de Mély : Ho, Ho, Ho, Noël se prépare Le pré Mély Pierrefitte-es-bois, 2 décembre 2023, Pierrefitte-es-bois. Boutique au Pré de Mély : Ho, Ho, Ho, Noël se prépare Samedi 2 décembre, 13h00 Le pré Mély Voir https://lepredemely.fr/ La ferme Le Pré Mély à Pierrefitte-ès-Bois ouvre sa boutique de produits du terroir le samedi 2 décembre de 14 h à 17 h avec des coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d’année … Le café vous sera offert. Le pré Mély Le Patis gentil, route de Sury, Pierrefitte-es-bois Pierrefitte-es-bois [{« type »: « link », « value »: « https://lepredemely.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lepredemely@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T13:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

