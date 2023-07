Visite de ferme et pique nique partagé Le Pré Chantepie Catégorie d’Évènement: Chantepie Visite de ferme et pique nique partagé Le Pré Chantepie, 28 juillet 2023, Chantepie. Visite de ferme et pique nique partagé Vendredi 28 juillet, 11h00 Le Pré Gratuit Une visite de notre ferme péri-urbaine, Le Pré, suivi d’un pique nique sous forme d’auberge espagnol où chacun·e ramène un petit quelque à manger. Le Pré 3 Allée du Pré du Pont, Chantepie, France Chantepie 35135 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

