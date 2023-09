Petroleo I Cie LPM le Prato Lille, 15 décembre 2023, Lille.

Petroleo I Cie LPM 15 et 16 décembre le Prato réservation auprès du Prato

Deux personnages passionnés, guidés par une obsession, jouent sans s’arrêter. Ils tissent des histoires avec le même naturel que celui des enfants. Petroleo est un spectacle plastique, coloré et extravagant qui rend visible sur le plateau toutes les possibilités du cerceau : des chaînes qui résistent au poids des deux énergumènes, des costumes, des marionnettes, un bon arsenal d’arcs, bombes et flèches. Et bien sûr, différentes façons de jongler.

de et avec : Andrès Torres Diaz et Gonzalo Fernández Rodriguez création lumière : Clément Devys accompagnement artistique : Julien Mandier, Lucas Castelo et Juan Duarte création musicale : Andres Torres Diaz création sonore : Palle Nothlev production et diffusion : Caroline Pelat administration : Marie Gourde, Le Chalumeau

soutiens : Région Occitanie – La Central del Circ, Barcelone – le Prato, pôle national de cirque, Lille – Dynamo Workspace, Odense – El Invernadero, Madrid – Kim Cook Studio, California – Archaos, pôle national cirque, Marseille résidences : La Central del Circ, Barcelone – Dynamo Workspace, Odense – CIRCa, Pôle National de Cirque, Auch – El Invernadero, Madrid – La Maison de la Culture de Tournai – Archaos, pôle national cirque, Marseille – Ceco Guatemala, Madrid – Konvent, Berga – Circusbende, Amsterdam – Le Phare, Tournefeuille mécène et partenaire : Play Juggling

coproduction le Prato

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:55:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:55:00+01:00