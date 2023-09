Projet Grand-père I Un loup pour l’Homme le Prato Lille, 8 décembre 2023, Lille.

Projet Grand-père I Un loup pour l’Homme Vendredi 8 décembre, 20h00 le Prato réservation auprès du Prato

Après des années de recherche et la création d’un spectacle entraînant des femmes ayant l’âge d’être grand-mères dans des duos acrobatiques inédits, Alexandre Fray et Cathy Blisson invitent des hommes ayant l’âge d’être grand-pères à entrer dans la danse. À l’issue de deux semaines de rencontres et ateliers, ils présenteront une première étape de travail au Prato, pour prolonger leurs questionnements sur la symbolique des gestes qui consistent à porter, s’abandonner et vol- tiger quand on a bien 4 x 20 ans.

direction artistique : Alexandre Fray conception : Alexandre Fray et Cathy Blisson avec : Alexandre Fray et 5 grand-pères locaux création sonore et accompagnement des grands-pères : Cathy Blisson régie : Romain Antoine administration, production, diffusion : Lou Henry, Emma Lefrançois et Chloé Vancutsem relations presse : Estelle Laurentin remerciements : Caroline Cardoso

production : Un loup pour l’Homme

La compagnie Un loup pour l’Homme est conventionnée par la DRAC Hauts-de-France et soutenue au programme d’activités par la Région Hauts-de-France. Elle est sociétaire de Filage, coopérative d’accompagnement des acteur·ices artistiques et culturel·les et associée au Prato.

La compagnie Un loup pour l’Homme est associée au Prato.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:15:00+01:00

