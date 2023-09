Banquet de la Saint Sida le Prato Lille, 2 décembre 2023, Lille.

Banquet de la Saint Sida Samedi 2 décembre, 19h00 le Prato réservation auprès du Prato

Découvrez ou retrouvez la fameuse soirée séro-solidaire et festive organisée autour de la journée mondiale de lutte contre le sida avec J’en suis J’y reste et le Planning Familial du Nord. En présence des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et de nouveaux invités…

Prises de paroles des assos

Rêves partis

Eloïse Bonnaud-Lecoq – Cie Ratibus

45 min | tout public

Mêlant trapèze fixe, fakirisme, danse, équilibres, théâtre physique, ce spectacle intime nous entraîne dans un monde surréaliste, entre absurde et réalité. À travers un récit autobiographique, Eloïse nous livre sa vision de l’homoparentalité, en tant qu’enfant né.e dans une famille arc-en-ciel.

+ Retrouvez Rêves partis au CRAC de Lomme sam 16 décembre

Messe des Sœurs

Banquet solidaire

Foutues pour Foutu•e•s

Cirque Queer

2h | public festif

Foutues pour Foutu•e•s y’a plus qu’à danser.

C’est comme renaître dans un monde qui s’écroule. C’est nos enfances perdues, nos amours ratés et nos luttes vaines. Mais coûte que coûte, foutu pour foutu, on va danser.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:55:00+01:00

