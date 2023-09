Drache nationale I Cie Scratch le Prato Lille, 22 novembre 2023, Lille.

Drache nationale I Cie Scratch 22 et 23 novembre le Prato réservation auprès du Prato

On ne va pas se le cacher, l’année 2020 était pleine de rebondissements… Comme une impression de se réveiller chaque jour sous la drache nationale… Alors… « Comment positiver quand c’est la merde ? ». Cette question, Tom, Gaëlle et Denis y répondront de manière sensible et ludique avec la conviction que c’est dans les relations humaines que se trouve une part de l’antidote. Ce spectacle sera un clin d’œil à la petite lumière dans l’obscurité, au sourire sous une drache nationale, au beau dans le tout pourri. Si… !

+ Drache nationale : nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête nationale

+ Bar belge pour l’occasion !

au plateau : Tom Boccara, Gaëlle Coppée, Denis Michiels coach mise en scène : Bram Dobbelaere conseils artistiques et dramaturgiques : Gaël Santisteva conseils en jeu clownesque : Christine Rossignol-Dallaire création lumière : Thibault Condy costumes : Héloïse Mathieu production, diffusion : Chantal Heck, La chouette diffusion

coproduction : maison de la culture Tournai – Perplx, Kortrijk – Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, Marchin – UP Circus & Performing Arts, Bruxelles – Festival International des arts de la rue de Chassepierre – Centre culturel Wolubilis, Bruxelles – Centre culturel du Brabant Wallon, Court-Saint-Etienne accueils en résidence : Archipel 19, Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg – Centre culturel d’Uccle – La Maison de la création-NOH – La Batoude, Beauvais soutiens : Risotto, réseau pour l’essor des arts de la rue et de l’espace public en Île-de-France – Fédération Wallonie Bruxelles, Wallonie Bruxelles Théâtre Danse

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:50:00+01:00

2023-11-23T14:30:00+01:00 – 2023-11-23T15:10:00+01:00