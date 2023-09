Trop près du mur I Typhus Bronx (LA NUIT DU CIRQUE) le Prato Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Trop près du mur I Typhus Bronx (LA NUIT DU CIRQUE) Samedi 18 novembre, 19h30 le Prato réservation auprès du Prato

Un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, Emmanuel Gil se résout à exaucer son vœu… à sa manière.

de et avec : Emmanuel Gil regard extérieur : Marek Kastelnik, Gina Vila Bruch, Agnès Tihov

coproduction : DRAC Nouvelle Aquitaine – OARA – IDDAC – Mairie de Bordeaux – Les Fabriques RéUniEs / CNAR Sur Le Pont, La Rochelle – Le Liburnia, Libourne – Graines de Rue, Bessines sur Gartempes – Lacaze aux Sottises, Salies de Bearn – L’Onyx, scène conventionnée, Saint Herblain – service culturel, Le Mans – Maison Folie Moulins, Lille – L’Arrêt Création, Fléchin – le Prato, pôle national cirque, Lille soutiens : centre culturel de Sarlat – L’Entrepôt, Le Haillan- La Palène, Rouillac – La Centrifugeuse, Pau – ARTO, Ramonville – Musicalarue, Luxey – L’Arsénic, Gindou – CdC, Cazals-Salviac production : Art en production

Pour fêter cette cinquième Nuit du Cirque internationale, le Prato reçoit l’intégrale de Typhus Bronx (clown qui pique et qui plonge à l’intérieur de toi pour y mettre le Bronx), la dernière création de Tite (clown fildefériste et spécialiste de plein d’autres trucs), le spectacle de la FREC et une exposition… Un événement organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture. Sur la métropole lilloise, nous l’avons imaginée avec le CRAC de Lomme, le Cirque du Bout du Monde et la Ville d’Haubourdin.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

Fabien Debrabandere