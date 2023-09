LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER TA RACE (TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR) I Typhus Bronx (LA NUIT DU CIRQUE) le Prato Lille, 17 novembre 2023, Lille.

LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER TA RACE (TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR) I Typhus Bronx (LA NUIT DU CIRQUE) Vendredi 17 novembre, 20h00 le Prato réservation auprès du Prato

C’est une histoire sordide que le Conte du genévrier. Une véritable usine à cauchemars que les frères Grimm ont osé coucher sur le papier. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… tout a une fin ! Une variation sanglante autour du Conte du genévrier dans un théâtre d’objets librement horrifique.

!! Si vous ne supportez pas la vue du sang, ne venez pas !!

de et avec : Emmanuel Gil aide à la mise en scène : Lisa Peyron et Marek Kastelnik

Pour fêter cette cinquième Nuit du Cirque internationale, le Prato reçoit l’intégrale de Typhus Bronx (clown qui pique et qui plonge à l’intérieur de toi pour y mettre le Bronx), la dernière création de Tite (clown fildefériste et spécialiste de plein d’autres trucs), le spectacle de la FREC et une exposition… Un événement organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture. Sur la métropole lilloise, nous l’avons imaginée avec le CRAC de Lomme, le Cirque du Bout du Monde et la Ville d’Haubourdin.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:15:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:15:00+01:00

Fabien Debrabandere