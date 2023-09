Toubouge I Les Fées Railleuses le Prato Lille, 17 octobre 2023, Lille.

Toubouge I Les Fées Railleuses 17 et 18 octobre le Prato réservation auprès du Prato

Comment se rencontrer, partager, se toucher lorsque l’on est suspendu aux deux extrémités d’un mobile géant…

“Si je bouge, tu bouges !” Toubouge est une invitation à la rêverie, un voyage hors du temps dans un monde où Toubouge tout le temps.

+ Bar des loupiots mercredi 18 après-midi !

écriture et interprétation : Céline Valette interprétation, chant : Bertille Tropin scénographie, manipulation des mobiles : Laurence Maillard regard complice : Sandra Enel révélateur de marionnette : Philippe Saumont création musicale : Stéphane Dassieu création costumes : Jean Malo Plot construction : Mathieu Bony création lumière : Thomas Bourreau régie générale : Jérome Pont

coproduction : Centre culturel Bleu Pluriel, Trégueux – Berce ô culture, CIAS de Loudéac – Palais des congrès et de la culture, Loudéac aide à la résidence : Le Carré Magique, pôle national cirque, Lannion – L’Estran, Binic – Etables-sur-mer – Le Grand Pré, Langueux soutiens : Région Bretagne et Bretagne en scène(s) – Conseil départemental des Côtes d’Armor

