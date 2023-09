Le Pas Seul I Les Nouveaux & Cie le Prato Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le Pas Seul I Les Nouveaux & Cie le Prato Lille, 12 octobre 2023, Lille. Le Pas Seul I Les Nouveaux & Cie Jeudi 12 octobre, 20h00 le Prato réservation auprès du Prato Avec Félix Tampon, tout écrit sera détourné, tout cadre sera contourné. Il faut s’échapper du réel, poursuivre vers l’imaginaire, c’est une question de survie. Nous nous faisons trop de bleus au corps à force de nous cogner dans le réel. Alors Félix Tampon s’interroge à haute voix… Le problème, c’est que Félix ne finit pas souvent ses phrases. Et peut-être que s’il les finissait, le spectacle s’arrêterait et lui avec. Est-ce cela qu’on appelle une question existentielle ? Alain Reynaud ouvre un nouvel espace de création, en solo, pour rassembler les morceaux, les bribes, les questions afin de poursuivre la route du clown, ce double, ce personnage, ce miroir au nez rouge qui dit à haute voix, ce que parfois, il n’a même pas eu le temps de penser.

clown, musicien, auteur, directeur artistique : Alain Reynaud metteur en scène : Éric Louis assistante à la mise en scène : Clémentine Vignais scénographie, lumière : Paul Alphonse production : Sébastien Lhommeau administration : Emmanuel Cornuel, Les Nouveaux Nez & Cie

coproduction : La Cascade, pôle national cirque, Bourg-Saint-Andéol – le Prato, pôle national cirque, Lille – Théâtre les Quinconces, Vals les Bains soutiens : Le Carré Magique, pôle national cirque, Lannion – Le Dôme Théâtre, Albertville – Le Vellein, Scène de la CAPI, Villefontaine

