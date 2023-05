Passer Entre – Cie Tourne au sol le Prato, 12 mai 2023, Lille.

Passer Entre – Cie Tourne au sol Vendredi 12 mai, 20h00 le Prato infos et réservations auprès du Prato et CRAC de Lomme

Peu à peu mes poumons

Se teignent de bleu

Voyage en Mer.

Inspiré par cet haïku de Shinohara Hosaku, Paul-Emmanuel Chevalley nous convie dans une plongée-spectacle, de la surface aux abysses où différentes formes de vie se métamorphosent grâce aux massues et au corps de l’artiste qui prennent vie ensemble. Une surprenante expérience contemplative.

création, écriture et interprétation : Paul-Emmanuel Chevalley complice plateau : Félix Didou ou Macarena Gonzalez-Neuman régie : Martin Barrientos regard complice : Scheherazade Zambrano création musicale : Adriano Koch et Quentin Conrate conception lumière : Baptiste Godard et Martin Barrientos costume : Mary Ryckebusch chargée de production et diffusion : Mathilde Alves Ferreira production : Cie Tourne Au Sol

coproduction : Centre Régional des Arts du Cirque, Lomme – KreativKultur soutiens : Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs et ProCirque – TANDEM, scène nationale, Arras-Douai – programme Circus re:searched – Ville de Lille – SMART résidences : Centre régional des arts du cirque, Lomme – Maison des Jonglages, scène conventionnée, La Courneuve – TANDEM, scène nationale, Arras-Douai – Espace Catastrophe, Brussels – Salle Allende, Mons – ZirkusQuartier, Zurich – LeZarti-Cirque, St-Croix – Maison de l’art et de la communication, Sallaumines – Extrême Jonglerie, Marseille – Hop-Hop-Hop Circus, École des arts du cirque, Arras – Danse Création, Marcq-en-Barœul – Le Poulailler, Chemillé-Melay -188, Lille

50 min | dès 8 ans

le Prato

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:50:00+02:00

Gabriela Tellez