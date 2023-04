Projet Grand Mère – Cie Un Loup pour l’Homme le Prato, 6 mai 2023, Lille.

Projet Grand Mère – Cie Un Loup pour l’Homme Samedi 6 mai, 16h00 le Prato

Comment s’abandonner, quand le corps désapprend à force de ne plus se risquer ? Qu’est-ce que prendre en charge, qu’est-ce que prendre soin ? Porter, c’est prendre soin ? Faut-il multiplier les saltos pour faire cirque ? Se tenir sur un pied, c’est voltiger quand on a bien 4 × 20 ans ? Dans ce projet, les acrobates d’Un Loup pour l’Homme forment des duos avec des « grand-mères ». Une ode au pas dans le vide, à partir de ces moments extraordinaires, où des femmes ayant l’âge d’être grand-mères acceptent pour la première fois d’être décollées du sol.

direction artistique : Alexandre Fray conception : Alexandre Fray, Miriam Kooyman, Cathy Blisson avec : Alexandre Fray et 5 grand-mères locales regard extérieur, mise en espace : Christophe Bergon création vidéo et musique : Karim Zeriahen création sonore : Cathy Blisson régie : Pierre-Jean Faggiani production, diffusion : Lou Henry logistique : Emma Lefrançois relations presse : Estelle Laurentin remerciements : Caroline Cardoso

production : Un Loup pour l’Homme coproduction : Le Manège, scène nationale, Reims – Centre Culturel Jean Houdremont, La Courneuve – Théâtre d’Arles, scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures – Cirque Théâtre d’Elbeuf Pôle National cirque Normandie – Ay Roop scène de territoire pour les arts de la piste, Rennes soutiens : CG92-Théâtre Firmin Gémier La Piscine, Antony – Le Sirque pôle national cirque, Nexon – Hippodrome de Douai – La Faïencerie, Creil partenaires institutionnels : Région Hauts-de-France. Un Loup pour l’Homme est soutenu par la DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide aux compagnies conventionnées. Un Loup pour l’Homme est sociétaire de Filage, coopérative d’accompagnement des acteur·ices artistiques et culturel·les.

1h15 | dès 8 ans

tarif 5 €

au Prato

dans le cadre du contrat de ville

et du festival de cirque du Prato Les Toiles dans la ville #7

du 28 avril au 28 mai organisé avec ses 26 partenaires, soutenu par la Métropole européenne lilloise et la Région Hauts-de-France.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Florence Joubert