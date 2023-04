Festival de cirque du Prato – Les Toiles dans la ville #7 le Prato, 27 avril 2023, Lille.

Festival de cirque du Prato – Les Toiles dans la ville #7 28 avril – 28 mai le Prato infos et réservations auprès du Prato

Rendez-vous du 28 avril au 28 mai pour la 7e édition du festival de cirque organisé par le Prato avec ses nombreux partenaires. Du cirque à Lille et dans la métropole !

De la Gare Saint Sauveur où le chapiteau de la compagnie Un Loup pour l’Homme (merci les Loups !) restera le temps du festival, en passant par la place Vanhoenacker à Moulins, le Prato, les structures et villes complices, découvrez des spectacles, vivez des ateliers ou un projet participatif, emmenez votre grand mère, vos enfants, vos amis ou juste vous…

Un événement organisé parle Prato et ses 26 partenaires, soutenu par la Métropole européenne lilloise, la Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts-de-France.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « link », « value »: « https://leprato.fr/wp-content/uploads/2023/03/LTDLV-PROG-2023.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T00:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:59:00+02:00

2023-05-28T00:00:00+02:00 – 2023-05-28T23:59:00+02:00

photo : Charlotte Orsini I graphisme : Boeki