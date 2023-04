Boîte Noire Le Prato, 6 avril 2023, Lille.

Dans l’imaginaire collectif, le cirque est un exercice de la performance physique, une danse avec le péril qui n’échappe pas aux stéréotypes de genre : musculature, force, bravoure et performance sont associées à l’homme. Coline Garcia cherche à combattre cette vision émanant du patriarcat tout en ouvrant une réflexion sur la domination masculine dans la sexualité. Avec l’appui de la dramaturge Haïla Hessou et de la sociologue Marie Carmen Garcia, elle ouvre une Boîte Noire sous forme de docu-fiction pour déconstruire les nombreuses formes de la sexualité en s’adressant d’abord aux adolescents : “affranchissez-vous des normes, fiez-vous à vos propres perceptions !”, implore la metteuse en piste Coline Garcia.

Nourri par des recherches universitaires, des témoignages et un travail avec des lycéens, Boîte Noire utilise le cirque et ce qu’il montre des corps pour créer un manifeste. Au plateau, deux circassiennes et une musicienne redéfinissent nos imaginaires en jouant avec des pièges à loups, un trapèze volant et les codes à envoyer valser.

Un spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #8 du Grand Bleu en coréalisation avec Le Prato, Pôle National Cirque, Lille.

