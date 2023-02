Lontano + Instante le Prato Lille Catégories d’Évènement: Lille

Lontano + Instante Jeudi 23 mars, 20h00 le Prato

Double soirée avec la Cie 7bis ! le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France Cie 7bis – Juan Ignacio Tula artiste associé au Prato

coréalisation le Prato / Le Gymnase CDCN

dans le cadre du festival Le Grand Bain Instante Un échange de forces et de contrepoids entre le métal et le corps.

Instante est un solo croisant la danse et la performance physique. Dans sa roue Cyr, agrès circulaire par excellence, Juan Ignacio Tula tourne à la manière d’un derviche, le corps s’engageant jusqu’au bout. On reste bouche bée dans cette contemplation hypnotique ! Lontano Une danse tournoyante et hypnotique autant pour les interprètes que pour le public.

La roue Cyr comme objet totem dans Lontano aussi… Marica Marinoni roule dans son cercle de quinze kilos, s’évade, tourne et repousse les limites du corps. Une tempête d’ivresse, une pulsion de vie, un hymne à la résistance. Information à l’attention des personnes photosensibles : les deux spectacles comportent des passages avec effets de lumières stroboscopiques.

