Plateau flamand le Prato, 21 mars 2023, Lille.

Plateau flamand Mardi 21 mars, 20h00 le Prato

réservation auprès du Prato

Cirque en Flandre, le Prato, la Plateforme 2 pôles cirque en Normandie s’associent cette saison pour mettre en lumière les compagnies de cirque flamandes.

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

En mars 2023, quatre compagnies à découvrir : Circus Katoen et Post Uit Hessdalen au Prato, Circus Katoen, Sinking Sideways et les Malunés au festival Spring.

Man Strikes Back (La machine ne fait pas l’homme) Post Uit Hessdalen

Un jongleur, un batteur et cinq triangles de bois pour un spectacle de jonglage musi-cal.

Les balles de Stijn Grupping volent dans tous les sens d’un triangle à l’autre et les percussions de Frederik Meulyzer suivent le rythme. Ensemble, ils créent un concert chorégraphique intrigant. On reste bouche bée devant ce jeu de balles d’une précision épatante. Si les triangles se mettent à se déplacer tout seuls sur scène, qui dirige qui ? Qui actionne qui ? Les deux personnages se retrouvent dans une cadence futuriste et l’on se demande si ce n’est pas eux, qui deviennent des machines…

Grasshopers Circus Katoen

Performance tendre et joyeuse avec le gazon dans le rôle principal !

Sophie van der Vuurst de Vries et Willem Balduyck ont un amour commun pour les choses simples. Surtout l’autodérision et la nature ! Dans leurs créations, les deux artistes travaillent autour d’objets majoritairement naturels. Dans Grasshopers, c’est le gazon qui est à l’honneur car c’est avec du gazon sur la tête que les deux débarquent, ils jouent à le rendre plus vivant, le manipule. Deux humains et du gazon pour un spectacle drôle et absurde.

+ et entre les deux spectacles… pause au « bar flamand » !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T20:00:00+01:00

2023-03-21T21:30:00+01:00

Grasshoppers ©Michiel Devijver