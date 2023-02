Les quatre points cardinaux sont trois : le nord et le sud – Andres Labarca le Prato Lille Catégories d’Évènement: Lille

Les quatre points cardinaux sont trois : le nord et le sud – Andres Labarca
Mardi 14 mars, 20h00
le Prato

Des scènes quotidiennes à la fois étranges et réelles, mêlant cirque, musique et peinture.

le Prato
6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins
Lille 59000

Un accident aura précédé leur arrivée. Deux personnages entrent dans cette maison de bord de mer, entourée de sable, que l’eau salée n’a pu sauver.

Quelques fenêtres sont encore intactes, et on aperçoit un bout de paysage : des objets sont éparpillés par-ci par-là, certains complètement calcinés, d’autres ont fondu à même le mur, tels l’horloge de Dali. Où ces deux acrobates ont-ils débarqué ? Et qui sont-ils vraiment ? directeur artistique du projet et interprète : Andrés Labarca – auteur et interprète : Sylvain Decure – création sonore : Lola Etieve – collaborateur artistique : Jean-Paul Mengin – scénographie : Justine Bougerol – en collaboration avec : Gabriel Tondreau – création lumière : Jérémie Papin – régie plateau : Flavien Renaudon

