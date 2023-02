Trait(s) – Cie SCoM le Prato, 4 février 2023, Lille.

Trait(s) – Cie SCoM Samedi 4 février, 16h00 le Prato

réservation auprès du Prato

Cirque graphique et coloré qui explore le cercle sans tourner en rond !

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Trait(s) mêle le cirque et les arts plastiques. Installés sur scène, nous observons l’artiste qui dessine avec sa roue Cyr des cercles de couleurs, des traits et des courbes, des étoiles comme dans les tableaux de Vassily Kandinsky, Joan Miró et Sonia Delaunay. Sous nos yeux elle devient peintre, les couleurs et les formes jaillissent !

Une ode au désir de s’exprimer et au plaisir d’inventer, rafraîchissant et poétique !

mise en piste, scénographie : Coline Garcia – collaboration à la mise en piste : Nathalie Bertholio – circassienne : Marica Marinoni, Elena Damasio ou Monika Neverauskaite – musique en live : Eric Pol-let ou Jonas Chirouze – regard amical : Remy Benard – création lumière : Julie Malka – développement : Miriana Couvret-Michel

en coréalisation avec Le Grand Bleu



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T16:00:00+01:00

2023-02-04T16:35:00+01:00

Clément Chopard