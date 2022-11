Les Fluides – La Main d’oeuvres le Prato, 12 novembre 2022, Lille.

tarifs 5 € I PASS NUIT DU CIRQUE 4 SPECTACLES AU PRATO = 15 € I infos au 03 20 52 71 24

LA NUIT DU CIRQUE #4

le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Un cirque sonore : duo pour un équilibriste et un musicien.

Sébastien Dault convie ici le musicien et compositeur François Thuillier et invente un nouvel agrès qui pivote, bascule et devient terrain de jeux entre le geste et le son. Un dialogue surprenant, fidèle à leur univers poétique.

acrobatie, jeu, manipulation, écriture, mise en scène et scénographie : Sébastien Dault tubas, sousaphone : François Thuillier création lumière : Gwennaëlle Krier conception et construction de la structure : Nicolas Lourdelle, Charlie Vergnaud administration et production : Élodie Boyenval production : La main d’œuvres coproduction : le Cirque Jules Verne – pôle national cirque et de la rue Amiens – le Prato, pôle national cirque à Lille – La main d’œuvres bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / DRAC Hauts- de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée – subventionnée par la région Hauts-de-France – le Conseil départemental de la Somme – Amiens Métropole.

coproduction le Prato

Une collaboration 4HdF !

Les Fluides sera également au Cirque Jules Verne à Amiens les jeudi 17 et vendredi 18 novembre.

dans le cadre de la Nuit du Cirque initié par Territoires de Cirque.

vendredi 11 au Prato également

à 20h : Lone Luuk Brantjes

à 21h : Ali Cie Mpta



