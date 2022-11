Ali – Mathurin Bolze et Hèdi Thabet le Prato Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ali – Mathurin Bolze et Hèdi Thabet le Prato, 11 novembre 2022, Lille. Ali – Mathurin Bolze et Hèdi Thabet Vendredi 11 novembre, 21h00 le Prato

tarifs 5 € I PASS NUIT DU CIRQUE 4 SPECTACLES AU PRATO = 15 € I infos au 03 20 52 71 24

LA NUIT DU CIRQUE #4 le Prato 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France Une rencontre acrobatique entre deux têtes, trois jambes et quatre bras. Mathurin Bolze a deux jambes et Hèdi Thabet n’en a qu’une. Tour à tour marionnette de l’autre et avec un sacré humour, ils inventent de nouveaux centres de gravité. Juste les corps, à armes égales. Un moment rare et magnifique. « Un mouvement d’ensemble comme une osmose, ciselé en vingt-cinq minutes époustouflantes de beauté.

Une sublime harmonie. » Fabienne Arver, Les Inrockuptibles de et avec : Mathurin Bolze, Hèdi Thabet direction artistique : Mathurin Bolze production et diffusion : Julie Grange technique : Jérôme Fèvre production : Compagnie les Mains les Pieds et la Tête aussi, Lyon coproduction et résidences : Le Studio Lucien, Les SUBS, Lyon – La Brèche, plateforme des 2 pôles cirque en Normandie, Cherbourg. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC, Auvergne Rhône-Alpes – Région Auvergne Rhône Alpes – Ville de Lyon – Métropole de Lyon. dans le cadre de la Nuit du Cirque à 20h : Lone – Luuk Brantjes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T21:00:00+01:00

2022-11-11T21:30:00+01:00 Christophe Raynaud de Lage

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu le Prato Adresse 6 allée de la Filature 59000 Lille-Moulins Ville Lille lieuville le Prato Lille Departement Nord

le Prato Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Ali – Mathurin Bolze et Hèdi Thabet le Prato 2022-11-11 was last modified: by Ali – Mathurin Bolze et Hèdi Thabet le Prato le Prato 11 novembre 2022 le Prato Lille lille

Lille Nord